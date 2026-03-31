70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2026 13:38
Земельные участки бойцам СВО могут заменить выплатами в Нижегородской области
31 марта 2026 13:20
Средний уровень начали заливать на станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде
31 марта 2026 13:02
Пять детсадов закрыли на карантин в Нижегородской области из‑за ОРВИ
31 марта 2026 12:30
В Минпросвещения опровергли планы сделать второй иностранный язык обязательным
31 марта 2026 12:14
МГЕР и НИУ Президентской академии подписали соглашение о сотрудничестве
31 марта 2026 12:09
Семья участника СВО оценила меры поддержки в Нижегородской области
31 марта 2026 12:03
Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин
31 марта 2026 11:55
АО "Транснефть – Верхняя Волга" завершило подготовку объектов к работе в период весеннего паводка 2026 года
31 марта 2026 11:40
Нижний Новгород и Нови Сад подписали дорожную карту сотрудничества до 2027 года
31 марта 2026 11:35
Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до трёх-четырёх полос
Общество

В Минпросвещения опровергли планы сделать второй иностранный язык обязательным

31 марта 2026 12:30
В Минпросвещения опровергли планы сделать второй иностранный язык обязательным

В федеральных СМИ появились сообщения, что Министерство просвещения России рассматривает возможность сделать изучение второго иностранного языка обязательным для всех школьников. Основанием для этой информации послужил проект приказа Минпросвещения о введении ФГОС среднего общего образования, который планируется внедрить с 1 сентября 2027 года.

Однако, как сообщили в ведомстве в ответ на запрос информационного портала 360.ru, обязательное изучение второго иностранного языка для старшеклассников не планируется. Ведомство опровергло информацию о том, что с 2027 года этот предмет станет обязательным для всех учеников.

"Ранее в информационном пространстве распространялись сведения о якобы планируемом введении обязательного второго иностранного языка для учеников школ. Указанная информация не соответствует действительности", - подчеркнули в министерстве.

Также было отмечено, что второй иностранный язык может изучаться по выбору учащихся или их родителей, если в образовательной организации есть необходимые условия для этого.

Напомним, что обществознание с 1 сентября 2026 года будет преподаваться только в 9-11 классах. Из программы восьмых классов предмет исключат.

Новости по теме
26 марта 2026 12:13
Эксклюзив
Учитель года из Нижнего Новгорода рассказал, как найти подход к детям
25 марта 2026 15:03
В России предложили ввести мораторий на рост учебной нагрузки для школьников
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
