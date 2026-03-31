В Минпросвещения опровергли планы сделать второй иностранный язык обязательным Общество

В федеральных СМИ появились сообщения, что Министерство просвещения России рассматривает возможность сделать изучение второго иностранного языка обязательным для всех школьников. Основанием для этой информации послужил проект приказа Минпросвещения о введении ФГОС среднего общего образования, который планируется внедрить с 1 сентября 2027 года.

Однако, как сообщили в ведомстве в ответ на запрос информационного портала 360.ru, обязательное изучение второго иностранного языка для старшеклассников не планируется. Ведомство опровергло информацию о том, что с 2027 года этот предмет станет обязательным для всех учеников.

"Ранее в информационном пространстве распространялись сведения о якобы планируемом введении обязательного второго иностранного языка для учеников школ. Указанная информация не соответствует действительности", - подчеркнули в министерстве.

Также было отмечено, что второй иностранный язык может изучаться по выбору учащихся или их родителей, если в образовательной организации есть необходимые условия для этого.

