В Минпросвещения опровергли планы сделать второй иностранный язык обязательным

В федеральных СМИ появились сообщения, что Министерство просвещения России рассматривает возможность сделать изучение второго иностранного языка обязательным для всех школьников. Основанием для этой информации послужил проект приказа Минпросвещения о введении ФГОС среднего общего образования, который планируется внедрить с 1 сентября 2027 года.
Однако, как сообщили в ведомстве в ответ на запрос информационного портала 360.ru, обязательное изучение второго иностранного языка для старшеклассников не планируется. Ведомство опровергло информацию о том, что с 2027 года этот предмет станет обязательным для всех учеников.
"Ранее в информационном пространстве распространялись сведения о якобы планируемом введении обязательного второго иностранного языка для учеников школ. Указанная информация не соответствует действительности", - подчеркнули в министерстве.
Также было отмечено, что второй иностранный язык может изучаться по выбору учащихся или их родителей, если в образовательной организации есть необходимые условия для этого.Напомним, что обществознание с 1 сентября 2026 года будет преподаваться только в 9-11 классах. Из программы восьмых классов предмет исключат.
