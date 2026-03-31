Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2026 12:14
МГЕР и НИУ Президентской академии подписали соглашение о сотрудничестве
31 марта 2026 12:09
Семья участника СВО оценила меры поддержки в Нижегородской области
31 марта 2026 12:03
Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин
31 марта 2026 11:55
АО "Транснефть – Верхняя Волга" завершило подготовку объектов к работе в период весеннего паводка 2026 года
31 марта 2026 11:40
Нижний Новгород и Нови Сад подписали дорожную карту сотрудничества до 2027 года
31 марта 2026 11:35
Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до трёх-четырёх полос
31 марта 2026 11:17
Рыбалку ограничат в Нижегородской области с 1 апреля
31 марта 2026 10:12
Нижегородский айтишник создал ИИ-ассистента для родителей детей с РАС
31 марта 2026 09:32
Вербное воскресенье: история, традиции и что можно делать в этот день
31 марта 2026 09:10
В МТС Линк появилась функция импорта переписок из Telegram
Общество

АО "Транснефть – Верхняя Волга" завершило подготовку объектов к работе в период весеннего паводка 2026 года

31 марта 2026 11:55 Общество
Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

АО "Транснефть – Верхняя Волга" завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов к безопасному прохождению половодья.

Особое внимание уделено надежной работе нефтеперекачивающих станций и других площадочных объектов. Специалистами выполнено обслуживание запорной арматуры и тщательный осмотр технологических колодцев контрольно-измерительных приборов и автоматики.

На всех объектах предприятия проверена исправность дренажных систем, водоотливного оборудования, стационарных и передвижных насосов, плавсредств, спецтехники, машин и оборудования. Проведена работа на линейной части магистральных трубопроводов и в резервуарных парках. Выполнены дополнительные обследования 141 перехода магистральных трубопроводов через реки и 629 переходов через малые водотоки.

Сформирован необходимый аварийный запас материалов. Весь оперативно-ремонтный персонал прошел дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работы в зонах возможного подтопления.

Координацию работы в период половодья в филиалах осуществляют специально созданные рабочие группы под руководством главных инженеров. Мероприятия реализуются совместно с региональными властями, районными администрациями, подразделениями МЧС и гидрометеорологическими службами.

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
