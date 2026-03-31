АО "Транснефть – Верхняя Волга" завершило подготовку объектов к работе в период весеннего паводка 2026 года

АО "Транснефть – Верхняя Волга" завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов к безопасному прохождению половодья.
Особое внимание уделено надежной работе нефтеперекачивающих станций и других площадочных объектов. Специалистами выполнено обслуживание запорной арматуры и тщательный осмотр технологических колодцев контрольно-измерительных приборов и автоматики.
На всех объектах предприятия проверена исправность дренажных систем, водоотливного оборудования, стационарных и передвижных насосов, плавсредств, спецтехники, машин и оборудования. Проведена работа на линейной части магистральных трубопроводов и в резервуарных парках. Выполнены дополнительные обследования 141 перехода магистральных трубопроводов через реки и 629 переходов через малые водотоки.
Сформирован необходимый аварийный запас материалов. Весь оперативно-ремонтный персонал прошел дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работы в зонах возможного подтопления.
Координацию работы в период половодья в филиалах осуществляют специально созданные рабочие группы под руководством главных инженеров. Мероприятия реализуются совместно с региональными властями, районными администрациями, подразделениями МЧС и гидрометеорологическими службами.
