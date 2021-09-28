Выставка кошек и собак "Миллион друзей" открылась на Нижегородской ярмарке

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На Нижегородской ярмарке с 15 по 17 октября в Павильонах 1 и 2 пройдёт международный форум "Миллион друзей" и 25-я юбилейная выставка товаров и услуг для домашних животных "Зоомир". Об этом сообщили организаторы.
В рамках форума организованы международные выставки собак и кошек, развлекательная программа и показательные выступления с собаками: такие как аджилити, фристайл, фрисби, танцы.
Кроме того, на Ярмарке организована выставка товаров для домашних животных.
С подробной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.
Вход на выставку возможен только при наличии сертификата о вакцинации, "Мультипасса" или отрицательного результата ПЦР-теста.
Выставка будет работать до 17 октября до 18.00.
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