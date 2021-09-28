Выставка кошек и собак "Миллион друзей" открылась на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Нижегородской ярмарке с 15 по 17 октября в Павильонах 1 и 2 пройдёт международный форум "Миллион друзей" и 25-я юбилейная выставка товаров и услуг для домашних животных "Зоомир". Об этом сообщили организаторы.

В рамках форума организованы международные выставки собак и кошек, развлекательная программа и показательные выступления с собаками: такие как аджилити, фристайл, фрисби, танцы.

Кроме того, на Ярмарке организована выставка товаров для домашних животных.

С подробной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Вход на выставку возможен только при наличии сертификата о вакцинации, "Мультипасса" или отрицательного результата ПЦР-теста.

Выставка будет работать до 17 октября до 18.00.