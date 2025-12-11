Пассажиры севших в Нижнем Новгороде московских рейсов отправились в столицу Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова внепланово принял 17 рейсов, направлявшихся в Москву 11 декабря. По состоянию на 17:45, все пассажиры отправились в столицу. Такие данные предоставили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что прошлой ночью аэропорты столичного авиаузла не принимали и не отправляли рейсы из-за угрозы атаки БПЛА. Часть московских рейсов принял запасной аэродром в Нижнем.

Решением экипажей пассажиры семи рейсов ждали вылета в терминале. На десяти рейсах была выполнена дозаправка самолетов с пассажирами на борту. Пассажиры еще трех рейсов отправились в Москву наземным транспортом - так решили авиакомпании.

