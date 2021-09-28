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Культура и отдых

Евгений Люлин посетил "Улановский фестиваль" джазовой музыки

18 октября 2021 15:32  [52] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил "Улановский фестиваль" джазовой музыки. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно информации, джазовый фестиваль назван в честь одного из основателей Молодежного музыкального клуба (ММК) инженера авиазавода Вячеслава Уланова. Впрочем, был у музыкального объединения и еще один идейный вдохновитель - Семен Подкар. Вдвоем они создали на площадке ДК им. С. Орджоникидзе популярный на всю Россию в 70-80-е годы 20 века моложёный клуб.

Молодежный музыкальный клуб создавался как площадка для творчества, объединение меломанов. Интерес был огромный, организовывали фестивали, концерты.

"Первый рок-фестиваль в Горьком прошел в ДК Орджоникидзе в 80-х годах, и это было событие! Потом стали появляться и городские проекты – концерты, праздники, парады. Нижегородский джазовый фестиваль. Всем известный фестиваль "Рок чистой воды" тоже детище Молодежный музыкальный клуб. На мероприятиях музыкального клуба выросло целое поколение творческих людей. Сейчас, с высоты прожитых лет, становится ясно, что в атмосфере свободы и поиска формировались уникальные творческие личности, способные смело и талантливо преобразовывать реальность. Мне очень приятно, что я тоже стоял у истоков создания Молодежного музыкального клуба. Приходилось преодолевать косность старших товарищей, которые говорили: Комсомольцы и джаз - это невозможно! Но музыкальный клуб мы отстояли. Современный Улановский фестиваль продолжает традиции ММК. Снова в ДК авиазавода звучит отличная музыка. Улановский фестиваль – это возможность увидеть джазменов из разных регионов России на одной сцене. И это здорово! Уверен, что фестиваль будет интересен всем. Кто-то встретит сегодня здесь знакомых. Кто-то просто послушает музыку. Всем участникам и гостям фестиваля – ярких впечатлений! Фестивалю – продолжения больших традиций ММК!" – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Перед концертом и в антракте в фойе ДК работала выставка, рассказывающая о деятельности Молодежного музыкального клуба. Там было представлено много архивных фотографий с первых встреч и концертов.

Перед началом концертной программы спикер регионального парламента поздравил коллектив ДК имени Серго Орджоникидзе с 70-летием и вручил работникам культурного учреждения благодарственные письма Заксобрания, а также поздравил с днем рождения певицу Ирину Бабичеву. В свою очередь коллектив ДК подарил Евгению Люлину коллаж из архивных фотографий того времени.

По традиции фестиваль был открыт выступлением биг-бэнда. В этот раз это был нижегородский музыкальный коллектив под управлением Михаила Петропавловского. Также в мероприятии приняли участие джазовая вокалистка Ирина Бабичева из Краснодара и квартет Сергея Проня из Екатеринбурга.

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Теги:
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