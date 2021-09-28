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Общество

Химическая лаборатория для контроля качества горячего водоснабжения создана в Дзержинских тепловых сетях

21 октября 2021 09:47  [1] Общество

Фото: пресс-служба компании

Химическая лаборатория для контроля качества горячего водоснабжения создана в Дзержинских тепловых сетях. Об этом сообщили в Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, она разместилась в специально подготовленном и отремонтированном помещении в здании центрального теплового пункта №32 на бульваре Космонавтов. Лаборатория оснащена всем необходимым для контроля качества воды оборудованием, ее штат укомплектован квалифицированным персоналом с большим опытом работы по специальности.

"До настоящего времени анализы проб воды с центральных тепловых пунктов выполнялись по договору сторонней организацией. Наличие собственной лаборатории позволит более оперативно выявлять и устранять возможные нарушения качества воды и тем самым повысить качество предоставляемой жителям услуги горячего водоснабжения", – отмечтил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Стоимость реализованного инвестиционного проекта составила 7,7 млн рублей (с НДС).

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Теги:
Дзержинск Т Плюс
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