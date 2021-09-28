Тело мужчины обнаружено на месте пожара в личном доме в Богородске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Тело мужчины обнаружено на месте пожара в личном доме в Богородске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилой доме в Богородске (ул. 2-ая Рязанка) поступило в ведомство в 02:22 22 октября.

Уже в 03:58 пожар на площади 60 кв.м. был полностью ликвидирован.

На пепелище было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего пожара.