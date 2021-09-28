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Тело мужчины обнаружено на месте пожара в личном доме в Богородске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилой доме в Богородске (ул. 2-ая Рязанка) поступило в ведомство в 02:22 22 октября.
Уже в 03:58 пожар на площади 60 кв.м. был полностью ликвидирован.
На пепелище было обнаружено тело 66-летнего мужчины.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего пожара.
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