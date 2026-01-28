Дерево насмерть придавило рабочего в Навашинском районе: возбуждено дело Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Выксунский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Нижегородской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью рабочего на лесозаготовках. Дело расследуется по части 2 статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По данным следствия, в январе текущего года рабочий, занимавшийся вырубкой деревьев на лесной делянке в Навашинском районе, получил тяжелые травмы в результате падения ствола дерева.

Полученные увечья оказались несовместимы с жизнью, и 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования будут определены обстоятельства трагедии и дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию и безопасность лесных работ.

Ранее сообщалось, что житель города Перевоз в Нижегородской области погиб из-за упавшего дерева. Также напомним, что дело возбудили из-за травмирования женщины упавшей наледью в Выксе.