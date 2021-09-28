Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о снятии особого противопожарного режима на территории региона 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Решение принято в связи со снижением пожарной опасности в лесах и населенных пунктах.
Напомним, особый противопожарный режим действовал в Нижегородской области с апреля.
Напомним также, что в регионе уже начались заморозки и прошел первый снег.
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