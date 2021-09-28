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Общество

Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области

22 октября 2021 17:06  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о снятии особого противопожарного режима на территории региона 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Решение принято в связи со снижением пожарной опасности в лесах и населенных пунктах. 

Напомним, особый противопожарный режим действовал в Нижегородской области с апреля.

Напомним также, что в регионе уже начались заморозки и прошел первый снег.

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Теги:
Пожароопасность
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