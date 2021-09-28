Фото предоставлено организаторами
Проект "Поехали!" стартует в Нижнем Новгороде в начале ноября.
Проект объединяет независимые театры в гастролях по четырем городам России.
Центр театрального мастерства — его соорганизатор и участник.
На площадке ЦТМ можно будет увидеть спектакли театров post, "Июльансамбль" и других команд.
В свою очередь нижегородский театр покажет новой публике три своих постановки: "Солнечную линию" (драматург Иван Вырыпаев, режиссер Никита Бетехтин), "Сосед" (драматург Павел Пряжко, режиссер Евгений Маленчев) и "Кодекс курильщика" (драматург Константин Стешик, режиссер Иван Комаров).
Как отмечают организаторы, миссия проекта "Поехали!" – показать зрителям многообразие театра, ведь именно независимые компании в первую очередь предлагают публике новые форматы и темы, активно исследуя границы искусства.
25 октября в Нижегородском областном информационном центре (ул. Горького, 151б, 2 этаж) должна состояться пресс-конференция, посвященная проекту. Начало - 13:00.
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