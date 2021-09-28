Евгений Люлин направил поздравление с днем работника таможенной службы Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем работника таможенной службы.

"От имени Заксобрания и себя лично поздравляю с днем таможенника Российской Федерации и с 30-летием образования службы. За последние три десятилетия Приволжская таможня прошла большой путь становления и трансформации - это касается как перехода с бумажного документооборота на электронный, так и внедрения новых информационных систем", - сказал он.

"Сейчас Приволжское таможенное управление решает возложенные на нее задачи по защите интересов государства, повышению конкурентоспособности национальной экономики, наполнению бюджета страны. За 9 месяцев текущего года Приволжское таможенное управление принесло в российскую казну 121 миллиард рублей. И в этом заслуга людей, которые здесь работают, они не только приумножают традиции своих предшественников, но и активно внедряют новые технологии в свою трудовую деятельность", - добавил Евгений Люлин.

"Уважаемые таможенники, благодарю за преданность профессии и значительный вклад в социально экономическое развитие Нижегородской области. Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности", - говорится в тексте телеграммы.