Нижегородцев приглашают поучаствовать в квестах на территории городских парков в ноябре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Серия квестов пройдёт в ноябре в парках Нижнего Новгорода. Мероприятия будут организованы для популяризации пространств и привлечения посетителей к их изучению. Об этом сообщают организаторы - МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Квесты смогут пройти посетители парков Станкозавода, "Дубки", "Светлоярский", им. Я.М. Свердлова. Так, любой желающий может стать участником необычной игры с QR-кодами.

Организаторы рассказали, что на территории парков на объектах инфраструктуры в дни проведения квеста будут размещены 10 QR-кодов с заданиями. Посетителям нужно будет во время прогулок отыскать минимум 7, выполнить задания и отправить данные организаторам.

По итогам выполненных заданий участникам нужно разместить пост в любой соцсети с хэштегом "#PROпарки" - и получить гарантированный приз.

Организаторы отмечают, что в каждом парке будут размещены разные задания. При этом можно пройти несколько квестов - и получить больше призов.

Даты проведения мероприятий:

- в парке Станкозавода с 1 по 7 ноября;

- в парке "Дубки" с 8 по 14 ноября;

- в парке "Светлоярский" с 15 по 21 ноября;

- в парке им. Я.М. Свердлова с 22 по 28 ноября.

Результаты выполненных заданий нужно отправить одним письмом на почту: barykin@parkinnov.ru, с указанием контактной информации (ФИО, возраст, телефон для связи). Ответы принимаются с 1 по 28 ноября. С подробностями участия можно ознакомиться в Положении о квесте.

Результаты квеста будут размещены в группе сообщества Дирекции ВКонтакте https://vk.com/parki52nn и Инстаграм https://www.instagram.com/parki52nn.