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Общество

Нижегородский водоканал поделился опытом внедрения цифровых технологий на конгрессе

27 октября 2021 10:33  [58] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Нижегородский водоканал" поделился опытом внедрения цифровых технологий на всероссийском водном конгрессе. Об этом сообщили сообщили в компании.

Согласно информации, компания представила стратегию развития цифровых технологий на период с 2021 по 2025 год, а также наиболее успешные проекты этого направления, реализованные на предприятии.

"Серьезная работа по цифровому развитию Нижегородского водоканала началась в 2019 году. Для максимально системного и эффективного процесса была создана группа по цифровой трансформации. Это позволило реализовать в этом же году 10 проектов, а в 2020 уже 12. Нарастающие задачи в плане цифровизации определили развитие инфраструктуры как основной приоритет на 2021 год. Мы обновили серверную и сетевую платформы. Был построен новый Центр обработки данных – высокопроизводительный и с высокой отказоустойчивостью. В итоге число проектов этого года выросло до 14", - сказал директор по информационным технологиям Александр Ермольчев.

Отмечается, что основными целями автоматизации и цифровизации на ресурсоснабжающем предприятии являются повышение эффективности взаимодействия с потребителями, увеличение прозрачности состояния бизнеса на всех уровнях и более эффективная организация производственной деятельности, что должно привести, в свою очередь, к снижению издержек производства.

По словам генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Павла Маркова, полученная прибыль по проектам, эффективность которых уже можно посчитать, составила более 190 млн рублей.

"Из нематериальных, но повышающих клиентоориентированность компании результатов можно назвать сокращение количества посещений офисов в три раза за счет запуска нового Личного кабинета, позволяющего получить большинство услуг онлайн, и снижение количества недозвонов в Центр по работе с абонентами на 15%. А информационная система "Управление производственными ресурсами" помогает сократить сроки производства работ и оперативно реагировать на аварийные ситуации, а также в режиме реального времени контролировать качество работ. Система делает более рациональным движение техники, персонала, позволяет сотрудникам аварийных бригад быстро реагировать, а диспетчерам отслеживать все этапы работ, то есть обеспечивает прозрачность процессов", - говорится в сообщении предприятия.

"В рамках стратегии развития цифровых технологий в срок до 2025 года мы выделили пять базовых направлений, таких как IT-инфраструктура, информационная безопасность, автоматическая система управления технологическими процессами, информационные бизнес-системы и система управления и аналитики. Все это позволит максимально оптимизировать процесс, убрать человеческий фактор и улучшить показатели работы, что в конечном итоге приведет к повышению качества услуг, которые мы предоставляем жителям", - резюмировал Александр Ермольчев.

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