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Общество

Новый договор аренды жилья заключат с многодетной семьей из Ленинского района

27 октября 2021 13:40  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый муниципальный договор аренды жилья заключат с многодетной семьей из Ленинского района. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на администрацию Ленинского района Нижнего Новгорода.

По словам собеседника агентства, вскоре заканчивается срок по договору найма квартиры, который был заключен в 2020 году. При этом речи о расторжении договора коммерческого найма не идет.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что многодетную семью якобы собираются выселять из муниципальной квартиры.

"Администрацией района проводятся ежегодные процедурные мероприятия для решения вопроса о заключении договора на новый срок. По поручению мэра Юрия Шалабаева, этот вопрос находится на личном контроле у главы администрации Ленинского района Александра Кулагина", - отметили в администрации района.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года строительство жилья в Нижегородской области увеличилось почти на 10%.

В региональном министерстве строительства сообщили, что плановый показатель по вводу жилья в 2021 году составляет порядка 1,5 млн кв. м. По данным на конец первого полугодия, он выполнен на 49,2%. До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще около 800 тыс. кв. м жилья, в том числе в многоквартирных домах - около 380 тыс. кв. м.

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Теги:
Жилье Ленинский район Многодетные семьи
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