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Спорт

Спортсменки из Нижегородской области завоевали золото и серебро на первенстве мира по самбо

28 октября 2021 13:02  [35] Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Самбистки из Выксы завоевали золотую и серебряную награды на молодёжном первенстве мира по самбо, которое проходило в греческих Салониках. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В первенстве участвовали 26 стран. Юноши и девушки разыграли медали в восьми весовых категориях, а юниоры и юниорки — в семи.

Так, в состав юниорской сборной России вошли и выксунские спортсменки Юлия Молчанова и Маргарита Барнева.

Юлия Молчанова, выступавшая в весовой категории 50 кг, уверенно шла по турнирной сетке, досрочно заканчивая поединки болевым на руку. Однако в финале со счётом 4:2 уступила своей давней сопернице - Сабине Давлатовой из Узбекистана. В итоге наша спортсменка взяла серебро.

Маргарита Барнева в весовой категории до 54 кг обошла всех соперниц и завоевала золотую награду.

Девушки представляют ДЮСШ "Выксунец", их подготовкой занимались Михаил Гордеев, Денис Мухин, Дмитрий Боярченков и главный тренер выксунской школы самбо Виктор Егрушов.

По итогам соревнований сборная России заняла первое место в командном зачёте: спортсмены выиграли 16 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что сборная Нижегородской области по сумо завоевала 12 наград на кубке Европы: 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

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Теги:
Выкса Самбо Спорт
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