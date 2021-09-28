Магистральный водопровод появился в посёлке Ильино Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Магистральный водопровод появился в посёлке Ильино Володарского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Оборудование будет обеспечивать питьевой водой как многоквартирные дома, так и социально значимые объекты.

Согласно информации, по поручению губернатора Глеба Никитина из резервного фонда правительства региона было выделено 4,9 млн рублей для прокладки водопровода от станции обезжелезивания в посёлке Ильиногорске до посёлка Ильино.

"Качество водоснабжения имеет огромное значение для жизни каждого населенного пункта. Инфраструктура, созданная десятилетия назад, нередко не справляется с задачами сегодняшнего дня. Решать подобные проблемы помогают, в частности, мероприятия национального проекта "Экология" и регионального проекта "Вам решать". Появляется возможность задействовать и такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Главное, чтобы эта работа велась в системном режиме", - прокомментировал Глеб Никитин.

Работы по прокладке двухкилометрового водопровода стартовали в сентябре. По словам главы МСУ Володарского района Геннадия Щанникова, вопрос водоснабжения посёлка Ильино остро стоял многие годы, было разработано несколько проектов, но их реализация оценивалась в значительные суммы,

"Почти пять миллионов рублей в бюджете поселения просто не было. Наше обращение было встречено с пониманием в правительстве области, и по поручению губернатора Глеба Никитина из резервного фонда нам были выделены средства, что позволило незамедлительно приступить к выполнению работ. Работа была совместная: инициатива снизу и поддержка сверху в итоге принесли желаемый результат для жителей", - обратил внимание он.

Напомним, в августе 2021 года в поселке Ильино вышло из строя оборудование водонапорной башни в связи с понижением уровня грунтовых вод, вызванным засушливой погодой. В поселке был введен режим ЧС, организован подвоз воды для жителей. Глава МСУ Володарского муниципального района Геннадий Щанников направил обращение в правительство региона с просьбой оказать помощь.