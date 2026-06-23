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Общество

Опубликован эскиз нового католического храма в центре Нижнего Новгорода

23 июня 2026 13:21 Общество
Опубликован эскиз нового католического храма в центре Нижнего Новгорода

Фото: «Католики Нижнего Новгорода» / ВКонтакте

Нижегородцам показали эскиз католического храма, воссоздать который намерены в Студентом квартале. Изображение опубликовано в сообществе «Католики Нижнего Новгорода» во ВКонтакте.

Напомним, историческая святыня появится на месте дома №8 на улице Студеной. В конце прошлого года приходу Успения Пресвятой Девы Марии вернули здание, где до революции находился главный католический храм.

Судя по обнародованному эскизу, сердцем Студеного или, как его еще называют, католического квартала станет храм в готическом стиле.

Как рассказал настоятель Георгий, при разработке архитектурной концепции планируется воссоздать исторический облик храма, каким он был в 1910-х годах. Проектные работы продлятся несколько месяцев, а реализация инженерно-строительного этапа, по предварительным оценкам, займет примерно год.

По словам священнослужителя, первым этапом работ станет проведение инженерного и технического обследования здания. После этого специалисты возьмутся за восстановление систем отопления, водоснабжения и электроснабжения.

Ранее мы сообщали о том, что 274 нижегородских храма нуждаются в восстановлении.

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Теги:
Религия храмы Церковь
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