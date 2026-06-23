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Террасный парк в Почаинском овраге готов на 65%

23 июня 2026 13:05 Общество
Террасный парк в Почаинском овраге готов на 65%

Фото: Александр Воложанин

Работы по созданию террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода продолжаются.

Сейчас на объекте ведется строительство пешеходного моста, сообщили НИА «Нижний Новгород» в МКУ «ГУММиД».

Ранее мы писали, что строительство объекта временно приостанавливали из-за необходимости согласования допсоглашения к муниципальному контракту №68, которое должно изменить существенные условия договора.

Напомним, контракт на реализацию проекта заключили в октябре 2022 года. Изначально стоимость работ оценивали почти в 3 млрд рублей, а к строительству приступили в декабре 2023 года.

Проект предусматривает создание многоуровневого общественного пространства с амфитеатром, зонами отдыха, скейт-площадкой, велосипедными и пешеходными маршрутами, смотровыми площадками и водными объектами.

Завершить строительство планировали к концу 2025 года, однако позже сроки скорректировали. Сейчас завершение работ намечено на ноябрь 2026 года, а ориентировочная стоимость проекта выросла до 4,5 млрд рублей.

В марте 2026 года на реконструкцию коллектора и инженерную защиту склонов дополнительно направили 1,1 млрд рублей.

Сейчас техническая готовность территории составляет 65%. В рамках дальнейших работ подрядчику предстоит выполнить благоустройство, провести озеленение и установить малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что более 16,4 млрд рублей направят на достройку кампуса в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Почаинский овраг Строительство
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