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Общество

Велоэргометр за почти миллион рублей появится в нижегородской больнице

23 июня 2026 12:15 Общество
Велоэргометр за почти миллион рублей появится в нижегородской больнице

Покупка велоэргометра для детской больницы № 17 в Сормовском районе обойдется практически в один миллион рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта достигает 919 тысяч рублей.

Подрядчик обязуется поставить велоэргометр, который необходим для проведения исследований сердечно-сосудистой системы и оценки физического состояния пациентов, в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Электронный аукцион объявило ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 июня, победителя огласят 2 июля.

Ранее мы сообщали о том, что антирезусный иммуноглобулин закупают для беременных нижегородок.

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Теги:
больницы Госзакупки Сормовский район
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