Велоэргометр за почти миллион рублей появится в нижегородской больнице Общество

Покупка велоэргометра для детской больницы № 17 в Сормовском районе обойдется практически в один миллион рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта достигает 919 тысяч рублей.

Подрядчик обязуется поставить велоэргометр, который необходим для проведения исследований сердечно-сосудистой системы и оценки физического состояния пациентов, в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Электронный аукцион объявило ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 июня, победителя огласят 2 июля.

Ранее мы сообщали о том, что антирезусный иммуноглобулин закупают для беременных нижегородок.