Велоэргометр за почти миллион рублей появится в нижегородской больнице

Покупка велоэргометра для детской больницы № 17 в Сормовском районе обойдется практически в один миллион рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта достигает 919 тысяч рублей.
Подрядчик обязуется поставить велоэргометр, который необходим для проведения исследований сердечно-сосудистой системы и оценки физического состояния пациентов, в течение двух месяцев с момента заключения контракта.
Электронный аукцион объявило ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 июня, победителя огласят 2 июля.
Ранее мы сообщали о том, что антирезусный иммуноглобулин закупают для беременных нижегородок.
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