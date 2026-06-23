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Более 180 нижегородских семей взяли на воспитание приемных детей в 2026 году

23 июня 2026 13:55 Общество
Более 180 нижегородских семей взяли на воспитание приемных детей в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

182 семьи стали приемными родителями в Нижегородской области с начала 2026 года. О положенных им выплатах рассказала пресс-служба отделения СФР по региону.

Пособие при передаче ребенка на воспитание в семью могут получить усыновители, опекуны, попечители или приемные родители. Единовременная выплата на ребенка в возрасте до восьми лет в Нижегородской области составляет около 28,5 тысячи рублей. В случае приема в семью сразу нескольких детей, она оформляется на каждого.

При усыновлении ребенка с инвалидностью, детей от восьми лет или сестер и братьев, положена выплата от 217,3 тысячи рублей.

Оформить пособие можно, обратившись с заявлением в клиентскую службу или МФЦ с копией решения суда об усыновлении ребенка. Оставшиеся документы будут запрошены сотрудниками СФР самостоятельно. Также заявление можно направить с помощью «Госуслуг» или по почте, однако в последнем случае требуется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении.

Подать документы необходимо в течение полугода со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо же со дня заключения договора о принятии ребенка в семью. Решение о назначении выплаты принимается в течение пяти рабочих дней.

Ранее мы сообщали о том, что Соцфонд пересчитал единое пособие для сотен семей Нижегородской области.

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Теги:
Выплаты Дети Семья
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