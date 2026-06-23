Нижегородские власти хотят перенести запуск запрета на продажу вейпов Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области планируют изменить сроки вступления в силу закона о дополнительных мерах по охране здоровья граждан от табачного дыма и никотинсодержащей продукции.

Проект размещен на сайте правительства региона для оценки регулирующего воздействия. Разработчиком выступает министерство экономического развития и инвестиций области.

В пояснительной записке указано, что цель регулирования — охрана здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции.

Законопроект предусматривает корректировку сроков вступления в силу регионального закона от 29 мая 2026 года №76-З и определение периода его действия.

Напомним, в конце мая нижегородский парламент одобрил инициативу о полном запрете розничной продажи вейпов, жидкостей для них и других устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Предполагалось, что закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

А в начале июня Госдума приняла федеральный закон, который разрешает регионам вводить такие ограничения только с 1 марта 2027 года. В связи с этим областной закон приводят в соответствие с федеральными изменениями.

Также стало известно, что в Нижегородской области хотят ввести штрафы до одного миллиона рублей за продажу вейпов.