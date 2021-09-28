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Бизнес

Дзержинские тепловые сети отмечают 15-летие

01 ноября 2021 10:44  [91] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" отмечают 15-летие 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в ноябре 2006 года к обслуживанию тепловых сетей в Дзержинске приступило вновь созданное АО "Нижегородские коммунальные системы". В дальнейшем компания вошла в структуру Нижегородского филиала "Т Плюс", а после заключения в 2018 году концессионного соглашения по управлению ПАО "Т Плюс" теплосетевыми объектами города была преобразована в Дзержинские тепловые сети (ДТС). Механизм концессии позволил компании инвестировать значительные средства в реконструкцию и развитие системы теплоснабжения.

За время работы в Дзержинске компания реализовала многочисленные проекты, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения жителей города.

Ежегодно увеличиваются объемы реконструкции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Реализация программы "Большая перекладка" в 2021 году позволила заменить дополнительно к первоначальным планам 4,7 км тепловых магистралей большого диаметра, а всего в городе было переложено 12,3 км магистральных и квартальных тепловых сетей – на 40 процентов больше, чем в предыдущем году.

В ДТС активно внедряются современные технологии управления и контроля работы тепловых сетей: автоматизированы все центральные тепловые пункты, создана система индикативного онлайн-учета теплоносителя, для перекладок используются предварительно изолированные трубы с системой оперативного дистанционного контроля. Все это позволяет следить за параметрами и состоянием тепловых сетей в режиме онлайн и тем самым максимально сократить время на локализацию и устранение возможных утечек.

Результатом целенаправленной работы стало многократное снижение повреждаемости и теплопотерь на тепловых сетях. Так, если в 2018 году (первый год действия договора концессии) количество повреждений составило 394, то в предыдущем отопительном сезоне оно сократилось до 170 случаев.

"В Дзержинских тепловых сетях сложился дружный коллектив высококлассных специалистов, многие из которых работают здесь все эти пятнадцать лет. Наши сотрудники – это ответственные люди, душой болеющие за общее дело, готовые, если надо, работать, не считаясь со временем, чтобы в домах наших жителей всегда было тепло", – сказал технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Дзержинские тепловые сети обслуживают 59 км (в однотрубном исчислении) магистральных трубопроводов тепловой энергии, 229,6 км квартальных и распределительных трубопроводов отопления и горячей воды, 63,3 км абонентских вводов, 38 центральных тепловых пунктов, 218 узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.

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Теги:
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