Движение транспорта по участку пр. Гагарина изменится 2, 4 и 7 ноября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по участку пр. Гагарина изменится 2, 4 и 7 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 07:00 до 22:00 2, 4 и 7 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.

Отмечается, что на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.