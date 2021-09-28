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Общество

ЖК "Георгиевский" на месте гостиницы "Россия" в Нижнем Новгороде готов на 60%

02 ноября 2021 18:03  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Элитный жилой комплекс "Георгиевский" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде готов уже на 60%. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на директора компании "Сервис-Отель" Веру Терещенкову.

Строительство ЖК началось в 2020 году после сноса исторического здания гостиницы "Россия". Здание с 2006 года является собственностью ООО "Сервис-Отель". C 1 января 2008 работа гостиницы была приостановлена, и произведена консервация здания. После судебных тяжб компания получила разрешение снести аварийное здание гостиницы и воссоздать её изначальный исторический облик в стиле конструктивизма при строительстве многоквартирного жилого дома.

Представитель ООО "Сервис-Отель" рассказала, что здание будет введено в эксплуатацию, как и планировалось, во втором квартале 2022 года. По словам Веры Терещенковой, о переносе сроков речи не идёт.

На данный момент полностью воссоздано первое здание, в котором ведётся монтаж инженерных систем и внешнего декора. На втором объекте ЖК идут строительные работы. Общую готовность здания, по состоянию на 2 ноября, застройщик оценивает в 60%.

Отмечается, что элитный жилой комплекс уже пользуется популярностью: свободных квартир в одном из объектов, исходя из информации на сайте, почти не осталось. Заявленная цена однокомнатной квартиры в нём начинается от 11,5 млн рублей.

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Теги:
Жилье Нижневолжская набережная окн
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