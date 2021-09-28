Нижегородские пловцы Олег Костин и Михаил Доринов завоевали три медали на чемпионате Европы Спорт

Фото: минспорта Нижегородской области

Нижегородские пловцы Олег Костин и Михаил Доринов завоевали три медали на чемпионате Европы. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Согласно информации, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который прошел со 2 по 7 ноября в Казани.

Нижегородские пловцы принесли в копилку национальной команды три медали. Всего Россия завоевала 24 медали - 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.

Олег Костин в составе российской сборной завоевал "серебро" в комбинированной эстафете 4х50 м, а также стал бронзовым призером в комбинированной микст-эстафете 4х50 м.

Михаил Доринов стал бронзовым призером на дистанции 200 м брассом (2.02,07).