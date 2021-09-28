Движение транспорта будет приостановлено на ул. Лоскутова в Нижнем Новгороде 9 и 10 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта будет приостановлено на ул. Лоскутова в Нижнем Новгороде 9 и 10 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет об участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Ограничение будет действовать с 14:00 до 22:00.

Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.