Разбитую стеклянную будку восстановят на набережной Федоровского Общество

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Разбитую стеклянную будку восстановят на набережной Федоровского. Об этом пишет pravda-nn со ссылкой на АНО "Центр 800".

Согласно информации, пока неизвестно, кто именно и при каких обстоятельствах повредил будку. Предположительно, это сделали умышленно.

"При подготовке к открытию набережной Федоровского беседка будет восстановлена. Программа "Среда 800" реализуется для жителей, и мы рассчитываем, что пользователи территории будут бережно относиться к ней", - сказал собеседник агентства в АНО.

Ранее сообщалось, что набережная Федоровского откроется после настройки освещения и устранения недостатков, предположительно, в конце ноября.

В процессе благоустройства был существенно увеличен объем работ за счет участия Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома".

Напомним, что променад на ул. Заломова открылся для прогулок в августе.