Памятный флешмоб пройдёт в Парке Победы 16 ноября

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Памятный флешмоб, посвящённый подвигу панфиловцев, пройдёт 16 ноября в Парке Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия – Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "Волонтёрская рота боевого братства".
В рамках мероприятия активисты выстроят картину из свечей и почтут память подвига минутой молчания.
Согласно информации, композицию начнут составлять в 16:00. Официальная часть стартует в 18:00.
В администрации Нижнего Новгорода подчеркнули, что мероприятие пройдёт с соблюдением всех эпидемиологических норм.
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