Памятный флешмоб пройдёт в Парке Победы 16 ноября Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Памятный флешмоб, посвящённый подвигу панфиловцев, пройдёт 16 ноября в Парке Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия – Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "Волонтёрская рота боевого братства".

В рамках мероприятия активисты выстроят картину из свечей и почтут память подвига минутой молчания.

Согласно информации, композицию начнут составлять в 16:00. Официальная часть стартует в 18:00.

В администрации Нижнего Новгорода подчеркнули, что мероприятие пройдёт с соблюдением всех эпидемиологических норм.