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Культура и отдых

Памятный флешмоб пройдёт в Парке Победы 16 ноября

15 ноября 2021 16:40  [53] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Памятный флешмоб, посвящённый подвигу панфиловцев, пройдёт 16 ноября в Парке Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия – Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "Волонтёрская рота боевого братства".

В рамках мероприятия активисты выстроят картину из свечей и почтут память подвига минутой молчания.

Согласно информации, композицию начнут составлять в 16:00. Официальная часть стартует в 18:00.

В администрации Нижнего Новгорода подчеркнули, что мероприятие пройдёт с соблюдением всех эпидемиологических норм.

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