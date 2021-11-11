Фиолетовую подсветку включили 17 ноября на стенах Нижегородского кремля в рамках акции #МнеНЕфиолетово Общество

Фото: предоставлено организаторами акции

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Акция #МнеНЕфиолетово в поддержку недоношенных детей проходит в Нижнем Новгороде 17 ноября. В её рамках фиолетовым цветом в знак солидарности подсветят стены и башни Нижегородского кремля. Об этом рассказали организаторы акции.

В частности, в среду вечером будут подсвечены стены от Георгиевской башни вдоль Кремлевского бульвара до Никольской башни и от Ивановской башни до Белой башни.

17 ноября во всём мире проходят мероприятия в поддержку Международного дня недоношенных детей. В 2021 году в акции примут участие 43 региона России. Так, например, в Москве фиолетовые огни зажгутся на Останкинской телебашне, Крымском мосту, Новом Арбате и других улицах. В Санкт-Петербурге будет подсвечен Дворцовый мост, в Омске - областной музей изобразительных искусств им. Врубеля, в Курске - ЦУМ.

Как уточнили организаторы, фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и Благотворительного фонда "Право на чудо". Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

"Цель кампании #МнеНЕфиолетово – привлечь внимание общества к проблеме преждевременных родов, чтобы семьи знали, где искать поддержку. В этом году мы сделали акцент на недоношенных детях с дыхательными проблемами – очень многие семьи не могут самостоятельно купить кислородный концентратор, который помогает ребенку дышать, пока у него не разовьются полностью бронхи и легкие. Наша программа "Кислород" даёт возможность огромному количеству детей получать кислородный концентратор бесплатно", – рассказала Наталья Зоткина, учредитель и директор фонда "Право на чудо".