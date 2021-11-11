Почти 90% муниципальных предприятий Нижнего Новгорода работают эффективно Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 90% муниципальных предприятий Нижнего Новгорода в 2020 году работали эффективно. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 18 ноября.

В течение 2021 года по направившим отчеты предприятиям была проведена работа по сверке данных и проверена правильность вычислений.

В итоге были получены следующие результаты оценки: высокий уровень эффективности получили 525 учреждений, удовлетворительный – 57, низкий – 18. Неудовлетворительный уровень не получило ни одно учреждение.

По словам Светланы Помпаевой, все выводы комитета по основным нарушениям в использовании муниципального имущества доведены до сведения директоров учреждений и руководителей отраслевых органов администрации города. Результаты оценки были учтены при формировании плана проверок комитета на 2022 год.

Председатель КУГИ привела примеры основных видов выявленных нарушений, послуживших причиной для низких оценок. Это значительное количество объектов движимого имущества в нерабочем состоянии, которые хранятся на складах и не списываются с баланса. Также часто встречается несоответствие технических характеристик земельных участков и объектов инженерной инфраструктуры указанным в документации.

Также Светлана Помпаева рассказала, что одним из результатов проведенной оценки стало создание на информационном портале КУГИ "доски объявлений", на которой муниципальное учреждение может сообщить о неиспользуемом движимом имуществе, а другое учреждение может обратиться с просьбой о его передаче.