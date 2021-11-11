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Общество

Экоскамейку из переработанного пластика установили около "Дома книги" в Нижнем Новгороде

22 ноября 2021 19:00  [115] Общество
Экоскамейка из переработанного пластика

Экоскамейка из переработанного пластика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде установили первую скамейку, изготовленную из вторсырья. Как рассказали в городском департаменте благоустройства, экоскамейка появилась на остановке "Дом книги" в Канавинском районе.

Её изготовила и подарила городу организация "Умная SREDA", занимающаяся производством экомебели. Скамейка изготовлена из полимерпесчаного композита, на 70% состоящего из речного песка и на 30% - из переработанного безопасного пластика второй и четвёртой категории. При производстве пластик не горит и не выделяет токсичных веществ в окружающую среду. Получается прочный экологичный материал, который можно сравнить по характеристикам с деревом и бетоном.

Как рассказали на предприятии, на одну скамейку уходит порядка 30 кг вторсырья или 5 тысяч полиэтиленовых пакетов. При этом, на первом месте стоят экологичность и безопасность. К тому же, такое производство позволяет сохранять деревья.

Кстати, экопроизводство "Умная SREDA" является участником федерального проекта в области социального предпринимательства, направленного на решение проблем вторичной переработки пластиковых отходов. Компания является победителем Всероссийского конкурса социальных проектов в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии 2019".

Ранее сообщалось, что около 7 тысяч старых автомобильных шин отправленo на переработку в Нижнем Новгороде. Благодаря этому была произведена новая продукция, в частности, около 4 тысяч кв.м покрытия для спортивных и детских площадок.

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Теги:
Социальные проекты Экология
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