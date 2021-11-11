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Общество

Жанна Никонова: "Английский, немецкий, французский и китайский языки чаще всего выбирают нижегородцы для изучения на курсах"

23 ноября 2021 14:10  [55] Общество
Количество слушателей курсов иностранных языков в НГЛУ в этом году выросло на 11%

Количество слушателей курсов иностранных языков в НГЛУ в этом году выросло на 11%

Фото: пресс-служба НГЛУ

"Английский, немецкий, французский и китайский языки чаще всего выбирают нижегородцы для изучения на курсах", - заявила ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова.

Как сообщает пресс-служба вуза, эксперты учебного заведения проанализировали запросы слушателей курсов иностранных языков с начала 2021/2022 учебного года: наибольшее количество нижегородцев предпочитают в качестве дополнительного языкового навыка изучать английский, немецкий, французский и китайский языки. Причем количество слушателей языковых курсов в этом году выросло на 11%.

"Непрерывность образования становится не просто трендом, а необходимостью, комментирует ситуацию ректор НГЛУ Жанна Никонова. - Так называемый Рескиллинг (ReSkilling) – обучение новым навыкам – неотъемлемое условие успеха современного специалиста. В эпоху индустрии 4.0 среди востребованных мягких навыков наряду с цифровой грамотностью и лидерскими навыками межкультурная компетенция (способность общаться на иностранных языках) остается ключевой. Знание иностранных языков открывает новые возможности для каждого человека в глобальной экосистеме социального и профессионального взаимодействия".

По словам ректора, НГЛУ продолжает развивать тренды непрерывного образования, инициированные через участие в Федеральном проекте "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование", и запускает образовательный проект, доступный каждому – краткосрочный онлайн-курс "Иностранный язык в социальной и деловой коммуникации" по самой минимальной стоимости – 160 рублей за урок. В содержание курса включены 4 самых востребованных иностранных языка: английский, китайский, немецкий и французский. В рамках 10 уроков будет предложено микро-обучение по самой актуальной тематике повседневного и бизнес общения.

"Через реализацию таких бюджетных курсов Институт непрерывного образования НГЛУ способствует развитию культуры непрерывного образования среди граждан Российской Федерации, - говорит директор ИНО НГЛУ Юлия Чичерина. - Сегодня владение иностранными языками позволяет обеспечивать международную сетевую интеграцию в современном сообществе и помогает адаптироваться к новым условиям мировой трансформации в разных областях, как в социальной сфере, так и в профессиональных активностях. Очень надеемся, что обучение по программе станет новой точкой роста и развития для каждого".

В новой программе НГЛУ смогут принять участие взрослые слушатели и старшие школьники (9-11 класс). Слушатели пройдут тестирование на уровень владения иностранным языком, чтобы быть зачисленными в соответствующую группу. 10 занятий по 60 минут каждое будут проходить в онлайн-формате. Стоимость всего курса – 1699 рублей. Для записи на курс нужно зарегистрироваться по ссылке.

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Теги:
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