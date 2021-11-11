АТОМ LIVE с участием уличных художников, танцоров и музыкантов пройдёт в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: ИЦАЭ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в обновлённом уличном пространстве Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) и НГТУ им. Р.Е. Алексеева 27 ноября пройдёт АТОМ LIVE с участием граффити-художников, танцоров, диджеев и live-музыкантов из из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

В программе запланировано несколько активностей, работа которых стартует в 12:00, а закончится в 22:00. Так, гостей мероприятия ждут граффити-джем и скетч-баттлы, мастер-классы, танцевальные баттлы по Hip-hop и All styles, спидкубинг, интерактивы и конкурсы. Подробную программу можно изучить по ссылке.

АТОМ LIVE пройдёт по адресу: Семашко, 7Б. Для участия обязательна регистрация.

Вход на событие по QR-кодам и "Мультипассам-800". Для несовершеннолетних вход свободный при наличии средств индивидуальной защиты (масок).

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