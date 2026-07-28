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Культура и отдых

Инвестор построит гостиницу за 300 млн рублей около Мызинского моста

28 июля 2026 15:32 Культура и отдых
Инвестор построит гостиницу за 300 млн рублей около Мызинского моста

Фото: презентация земельного совета

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Инвестор планирует построить гостиничный комплекс в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям, сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород.

Проект стоимостью 300 млн рублей планирует реализовать ООО «Тепловая эстетика».

Гостиничный комплекс появится на участке, расположенном на пересечении проспекта Гагарина и трассы Москва — Казань, неподалеку от Мызинского моста. Срок реализации проекта составит 52 месяца.

Ранее эта территория предназначалась для переноса поликлиники Росгвардии с улицы Ванеева. Однако ведомство отказалось от участка, что сняло одно из главных препятствий. Сейчас земля находится в собственности Нижегородской области, сведения о зарегистрированных правах в ЕГРН отсутствуют. По участку также проходит дорога к кафе-ресторану «Золотое кольцо».

Проекту предстоит преодолеть ряд технических сложностей, также инвестору надо будет решить вопрос с дорогой, ведущей к ресторану. Главный архитектор региона Сергей Попов напомнил, что это место имеет сложный рельеф и лишено инженерных сетей. Кроме того, здесь уже неоднократно пытались строить гостиницы, но проекты не увенчались успехом из-за проблем с транспортной доступностью. На территории также имеются заброшенные нежилые здания, котельные, скопление мусора и элементы благоустройства — брусчатка, качели и декоративные мостики.

В итоге члены земсовета одобрили заявку.

Ранее сообщалось, что минград утвердил облик гостиницы с подземной автостоянкой на улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Гостиницы инвестиционные проекты Строительство
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