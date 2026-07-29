Копия «Ласточкиного гнезда» появится в Арзамасе

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Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Побывать в Париже, а затем за несколько шагов оказаться в Лондоне вполне реально. Для этого даже не нужен загранпаспорт — достаточно зайти во двор Арзамасского коммерческо-технического техникума. Здесь соседствуют Эйфелева башня, Тауэрский мост, знаменитая красная телефонная будка и статуя Моаи. Все эти объекты созданы руками студентов.

Корреспонденту НИА «Нижний Новгород» удалось побывать в этом необычном месте и узнать у директора техникума Евгения Горшкова, что все начиналось совсем не с мировых достопримечательностей.

Сначала студенты осваивали сварку на небольших декоративных фигурах. Сначала появился фламинго, затем — копия головы идола с острова Пасхи.

Позже руководитель кружка художественной сварки, мастер производственного обучения Сергей Бродин предложил поднять планку. Он нашел чертежи Эйфелевой башни и спросил руководство техникума: «А если попробовать?» Идею поддержали, а спустя два года во дворе появилась собственная «железная леди».

Копия выполнена в масштабе 1:43 и повторяет оригинал не только внешне, но и по количеству деталей. Как и настоящая Эйфелева башня, она состоит из 18 036 металлических элементов, изготовленных и собранных вручную. При высоте 8,5 метра конструкция выглядит удивительно реалистично, вечером ее дополняет художественная подсветка.

Вокруг башни создали небольшой французский уголок. Здесь появились фонтаны в стиле Версальского сада и розарий, который высадили сами студенты. Туристические группы, которые нередко заезжают сюда, встречают французская музыка, кофе и круассаны.

Корреспондент, которая видела настоящую Эйфелеву башню в Париже, отметила, что арзамасская копия действительно очень похожа на оригинал. Но сильнее всего впечатляет именно Тауэрский мост.

На его создание ушло четыре года. Миниатюру открыли к чемпионату мира по футболу 2018 года. Конструкция выполнена в масштабе 1:12 и включает более 400 тысяч деталей. Над проектом работали не только студенты-сварщики, но и инженеры-технологи, специалисты по 3D-моделированию, операторы листогибочных станков и электрики.

Как и лондонский оригинал, мост сделали разводным. По словам Евгения Горшкова, конструкцию уже испытали на прочность.

«Как вы знаете, самые активные всегда преподаватели и руководители образовательных организаций. Они практически всей делегацией забирались на мост. Так что проверку он прошел», — рассказал директор.

В «Англии» есть и знаменитая красная телефонная будка. Когда-то внутри даже работал настоящий телефон, с которого можно было позвонить.

На достигнутом студенты останавливаться не собираются. Сейчас они работают над новой миниатюрой — замком «Ласточкино гнездо».

Проект уже начинает напоминать знаменитую крымскую достопримечательность, но впереди еще немало кропотливой работы. В техникуме надеются, что открыть новый объект удастся следующим летом.

Напомним, что в июне на Бору заработал ландшафтный парк «Россия в миниатюре» (0+).

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Теги:
Арзамас Архитектура Парки
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