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Общество

Троллейбусы №10 и №25 изменят маршруты движения через Мещеру 27 и 28 ноября

26 ноября 2021 14:08  [58] Общество

Фото: МП "Нижегородэлектротранс"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде троллейбусы №10 и №25 изменят маршруты движения 27 и 28 ноября. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, в районе ул. Мурашкинской, д.13 в выходные будут проводиться ремонтно-восстановительные работы водоканала, которые затронут проезжую часть.

В связи с этим будет изменено движение троллейбусов, проходящих через данный участок.

В частности, маршрут №10 "Мещерское озеро - Авторынок Московский" будет следовать по маршруту "с/х Горьковский - Московский вокзал - с/х Горьковский".

2. Маршрут №25 "Мещерское озеро - ул. Архангельская - Мещерское озеро" будет следовать по маршруту "Мещерское озеро - ул. Куйбышева - Бурнаковский проезд - ул. Архангельская" (и обратно).

В Центре организации дорожного движения НИА "Нижний Новгород" уточнили, что изменения движения коснутся только электротранспорта, рейсовые автобусы будут двигаться по своим маршрутам.

Тем не менее, добавили в ЦОДД, на данном участке ожидаются затруднения в движении транспортного потока, связанные с временным сужением проезжей части.

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Теги:
движение Ремонтные работы Транспорт
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