Юрий Шалабаев поддержал инициативу о введении льгот для предпринимателей по работе зимних и летних веранд в кафе Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев на встрече с предпринимателями поддержал инициативу о введении для них льгот по работе зимних и летних веранд в кафе и ресторанах в период действующих ограничений, связанных с COVID-19. Кроме того, глава города дал поручение специалистам департамента предпринимательства рассмотреть вопрос об освобождении от арендной платы за пользование муниципальным имуществом в период нерабочих дней в ноябре.

"Такие встречи с представителями предпринимательского сообщества стали неотъемлемой частью нашего с ними взаимодействия, что особенно важно сейчас, когда бизнес испытывает определённые ограничения в работе. Традиционно вопросов очень много, а самым актуальным сейчас является вопрос о мерах поддержки предпринимателей в период пандемии. Какие-то вопросы удаётся решить непосредственно в момент диалога, что доказывает эффективность таких встреч. Например, сегодня прозвучала инициатива о поддержке бизнеса, связанного с работой уличных веранд и отмены платы за аренду муниципального имущества в период нерабочих дней. В связи с этим, я поручил профильному департаменту проработать данный вопрос", - сказал глава города Юрий Шалабаев.

В формате очной встречи каждый из 70 участников имел возможность задать интересующий его вопрос. Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий отметил результативность встреч в формате "лицом к лицу".

"В настоящее время встречи в режиме ВКС стали нашей нормой. Однако, на мой взгляд, именно такие дискуссии – открытые и честные – действительно могут помочь в решении наболевшего вопроса. Каждый такой диалог приносит свои результаты, что, безусловно, помогает сохранить чей-то бизнес", - добавил он.

Председатель НРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Ирина Садовникова отметила, что неозвученные на встрече вопросы также находят своё решение.

"По итогам предыдущих мероприятий удалось ввести необходимые меры поддержки бизнеса и даже создать новые на основании актуальных запросов предпринимателей. Думаю, сегодняшний диалог также помог найти выход из сложной ситуации тем отраслям, которые столкнулись с трудностями", - сказала Садовникова.

Следующая встреча с представителями городского бизнес-сообщества пройдёт в конце февраля-начале марта.