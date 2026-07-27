Стоимость бывших «Этажей» в Нижнем Новгороде оценили в 911 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Бывший торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде оценили в 911 млн рублей. После завершения консолидации помещений объект планируют выставить на продажу. Об этом стало известно на заседании комитета ЗСНО по бюджету и налогам, передает «Бизнес News — Нижний Новгород».

Во время обсуждения депутат Дмитрий Бедняков сообщил, что, согласно проведенной оценке, стоимость здания составляет 911 млн рублей. При этом объект пока не оформлен как единый имущественный комплекс, поскольку помещения находятся в собственности разных владельцев, в том числе муниципалитета и частных лиц.

Глава регионального минимущества Сергей Баринов пояснил, что здание находится в хозяйственном ведении АНО «Нижегородская областная фармация». Организация занимается выкупом помещений и их консолидацией, после завершения которой планируется продажа объекта.

По словам министра, часть помещений пока не выкуплена. Кроме того, предстоит передача одного помещения из муниципальной собственности, а также объединение четырех земельных участков.

В ходе заседания депутаты обратили внимание на длительные сроки реализации проекта и возможные финансовые потери. Председатель комитета Александр Шаронов напомнил, что на приобретение помещений было направлено около 700 млн рублей. По его оценке, за два года при высоких процентных ставках эти средства могли бы принести региону порядка 200−250 млн рублей дохода, если бы оставались в виде денежных средств.

Ранее сообщалось, что изначально приобретение бывшего торгового центра рассматривалось для освобождения части помещений на территории Нижегородского кремля. В частности, обсуждался переезд сотрудников из 5-го корпуса, где сейчас размещается мэрия. Позже от этих планов отказались и приняли решение продать здание на выгодных для областного бюджета условиях.