Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 000 000 рублей на развитие Экономика

Правительство России выделит средства на модернизацию инфраструктуры нижегородского технопарка «Старк». Объем федеральной помощи составит 200 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Средства направят на дооснащение площадки и обновление ее мощностей. Ожидается, что внедрение новых ресурсов позволит создать дополнительные условия для привлечения резидентов — представителей среднего и малого бизнеса.

На совещании с вице-премьерами 27 июля Михаил Мишустин отметил, что правительство рассчитывает на скорое появление новых бизнесов и создание рабочих мест благодаря федеральной помощи. По его словам, это положительно скажется на экономике региона и страны в целом, а также поможет решить задачи в рамках национальных целей, которые определил глава государства.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Max-канале сообщил, что технопарк «Старк» будет ориентирован на поддержку малого и среднего предпринимательства. По его словам, площадка сфокусируется на развитии промышленной робототехники, станкостроения, металлообработки, машиностроения и выпуска автокомпонентов.

По словам Полякова, резиденты получат полностью готовую инженерную инфраструктуру с резервом мощностей. Это избавит предпринимателей от необходимости самостоятельно решать вопросы подключения к сетям и позволит сразу приступить к работе.

Общий бюджет проекта превышает 450 миллионов рублей из федеральных, региональных и частных источников. Реализация рассчитана до 2037 года, а запуск первой очереди намечен уже на 2026 год. Благодаря новому центру в регионе появится более сотни рабочих мест.

Замгубернатора отметил, что создание «Старка» внесет вклад в достижение технологического лидерства региона. Проект напрямую соотносится с задачей президента России Владимира Путина по вхождению страны в топ-25 мировых лидеров по уровню роботизации промышленности.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область первой в РФ законодательно закрепило понятие производственный парк регионального значения.