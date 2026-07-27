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Экономика

Восемь нижегородских социальных предпринимателей получили поддержку благодаря конкурсу «Бизнес-Мост»

27 июля 2026 18:34 Экономика
Восемь нижегородских социальных предпринимателей получили поддержку благодаря конкурсу «Бизнес-Мост»

Фото: ЦИСС Нижегородской области

Восемь нижегородских предпринимателей стали победителями регионального конкурса социальных проектов «Бизнес-Мост». Они получили сертификаты номиналом от 200 до 500 тысяч рублей на продвижение бренда и рекламу своих инициатив на стендах, мониторах и медиафасадах Нижнего Новгорода.

Конкурс проводит Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) при содействии регионального министерства социального развития и семейной политики и при поддержке генерального партнера конкурса — рекламного агентства «МОСТ».

В 2026 году на конкурс была подана 51 заявка, в финал прошли 15 предпринимателей. Итоги подвели на площадке АНО ДПО «КУПНО.СТАРТ» в Нижнем Новгороде. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и социальной сферы.

Проекты участников оценивала конкурсная комиссия в составе заместителя министра социального развития и семейной политики Нижегородской области Вадима Цыганова, председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игоря Норенкова, начальника отдела общественных проектов министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Галины Пусяк, и. о. начальника отдела развития предпринимательства министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Ильи Макарова, заместителя директора по развитию технопарка «Анкудиновка» Александра Чиркунова, директора ЦИСС НО Светланы Кашиной, а также руководителя направления «Маркетинг и PR» рекламного агентства «МОСТ» Анны Дудиной.

«В финал конкурса вышли проекты, направленные на помощь семьям, детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям и участникам спецоперации. Все эти направления сегодня крайне востребованы людьми. Социальный бизнес, как и любой другой, нуждается в рекламе, поэтому участие в конкурсе является для предпринимателей и некоммерческих организаций отличным решением вопроса продвижения своего дела», — отметил Вадим Цыганов.

«Конкурс „Бизнес-Мост“ зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки социального предпринимательства в Нижегородской области. Его ключевое преимущество — прозрачная система оценки, при которой жюри анализирует проекты через призму их жизнеспособности и реального социального эффекта. Это не просто конкурс, а платформа для создания будущего, благодаря которой талантливые и неравнодушные люди получают возможность воплотить свои идеи в реальность, что способствует формированию активного гражданского общества и укреплению экономического потенциала Нижегородской области. Успехи прошлых лет и намеченные планы позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и ожидать новых ярких социальных инициатив», — сказала руководитель направления «Маркетинг и PR» рекламного агентства «МОСТ» Анна Дудина.

Данная поддержка поможет предпринимателям реализовать значимые социальные инициативы, направленные на улучшение жизни разных категорий населения.

«Крупные предприятия и организации из года в год поддерживают такую важную отрасль экономики, как социальное предпринимательство. Одной из таких организаций является рекламное агентство „МОСТ“. При их поддержке мы проводим конкурс на рекламное продвижение социальных проектов „Бизнес-Мост“, а также они являются одним из спонсоров грантового конкурса „Новые возможности“, в рамках которого рекламное агентство „МОСТ“ оказывает финансовую поддержку социальным предпринимателям», — отметила директор ЦИСС НО Светлана Кашина.

Конкурс «Бизнес-Мост» проводится в Нижегородской области с 2021 года. За весь период рассмотрено и принято более 360 заявок от участников. Общая сумма финансирования составила 13 млн рублей.

Напомним, ЦИСС НО занимается развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года. Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте: цисс52.рф. Деятельность центра ведется в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

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Теги:
бизнес Конкурсы Предприниматели
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