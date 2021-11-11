Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Витязь" Спорт

Фото: пресс-служба клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Витязь". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра прошла 29 ноября в КРК "Нагорный".

Итог матча: Торпедо (Нижний Новгород) — Витязь (Московская область) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Судьи: С. Беляев, К.Оленин; К.Горденко, А.Сысуев.

Торпедо: Кочетков; Пайгин — Орлов, Агостино — Миле — Жафяров; Демидов — М.Федотов, Чехович — Хривик — И.Федотов; Мишарин — Турбин, Веряев — Белевич — Тянулин; Почивалов, Ураков — Михеев — Гончарук, Венгрыжановский.

Голы: 1:0 — Миле — 6:46 (буллит), 2:0 — Хривик (М.Федотов, Жафяров) — 27:41, 3:0 — Чехович (Агостино, Миле) — 35:39 (бол.), 4:0 — Тянулин (Веряев, Хривик) — 46:27, 4:1 — Старков (Оямяки) — 53:28 (бол.).

Штраф: 8 (М.Федотов, Мишарин, Белевич, Орлов — по 2) — 8.

"Нам была очень нужна победа. Сейчас это самое главное. Мы играли четыре матча подряд. Теперь нужно немного отдохнуть и найти силы на игру с серьезным соперником, которым станет "Магнитка". Сегодня я очень доволен. Понятно, что какие-то моменты нужно убрать. На самое главное – это победа", - сказал главный тренер клуба Дэвид Немировски, комментируя игру.