Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Определяются места для установки новогодних елей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 декабря 2021 13:29  [41] Ледовое шоу "Щелкунчик" представят нижегородцам на стадионе "Труд" вместо "Алисы в стране чудес"
01 декабря 2021 12:28  [104] Кинофестиваль "Детский Киномай" пройдёт в Нижнем Новгороде с 3 по 7 декабря
01 декабря 2021 11:52  [141] Фестиваль "Рок Чистой воды-2022" пройдёт на площади Минина и Пожарского 30 июля
01 декабря 2021 09:06  [148] Держателями "Пушкинской карты" стали более 66 тысяч нижегородцев
30 ноября 2021 16:12  [240] Два модельных музея появятся в Нижегородской области в следующем году
29 ноября 2021 17:58  [326] Нижегородский фотограф стал призером конкурса "Русская цивилизация"
29 ноября 2021 14:45  [639] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
29 ноября 2021 12:52  [263] Читка пьесы "Отклонения" австрийского драматурга Клеменса Й. Зетца пройдёт в штаб-квартире The Village
29 ноября 2021 11:56  [786] НГХМ и НГИАМЗ приняли решение о допуске посетителей без QR-кодов о вакцинации
25 ноября 2021 17:47  [373] Режиссерская лаборатория современной драматургии проходит в нижегородском ЦТМ
Культура и отдых

Кинофестиваль "Детский Киномай" пройдёт в Нижнем Новгороде с 3 по 7 декабря

01 декабря 2021 12:28  [104] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 3 по 7 декабря состоится V Благотворительный кинофестиваль "Детский КиноМай". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

В рамках фестиваля зрители смогут бесплатно посетить 17 показов новых российских фильмов для детей и подростков.

Девять фильмов входят в конкурсную программу кинофестиваля и будут показаны в кинотеатре "Орлёнок" и Центре культуры "Рекорд". Фильмы внеконкурсной программы можно будет увидеть также в "Рекорде" и кинотеатре "Зарница".

Отмечается, что в Нижний Новгород представлять свои фильмы приедут режиссёры и актёры кино, а оценивать кинокартины будет детское и взрослое жюри.

В конкурсной программе будут представлены фильмы "Навстречу мечте" (реж. Ирина Гобозашвили), "Небесная команда" (реж. Владимир Алеников), "Новенький" (реж. Александр Кулямин), "Душа пирата" (реж. Айсыуак Юмагулов), "Вне зоны доступа" (реж. Анна Курбатова), "Африка" (реж. Дарья Биневская и Надежда Славецкая), "На скорости" (реж. Павел Игнатов), "Маленький воин" (реж. Илья Ермолов) и "Ледяная история" (реж. Сергей Русаков).

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке.

Вход на кинопоказы - по бесплатным пригласительным билетам (их можно получить в кинотеатрах), взрослым зрителям нужно предъявить QR-код сертификата о вакцинации или "мультипасс".

12+

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Кинотеатры Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph