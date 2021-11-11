Кинофестиваль "Детский Киномай" пройдёт в Нижнем Новгороде с 3 по 7 декабря Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 3 по 7 декабря состоится V Благотворительный кинофестиваль "Детский КиноМай". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

В рамках фестиваля зрители смогут бесплатно посетить 17 показов новых российских фильмов для детей и подростков.

Девять фильмов входят в конкурсную программу кинофестиваля и будут показаны в кинотеатре "Орлёнок" и Центре культуры "Рекорд". Фильмы внеконкурсной программы можно будет увидеть также в "Рекорде" и кинотеатре "Зарница".

Отмечается, что в Нижний Новгород представлять свои фильмы приедут режиссёры и актёры кино, а оценивать кинокартины будет детское и взрослое жюри.

В конкурсной программе будут представлены фильмы "Навстречу мечте" (реж. Ирина Гобозашвили), "Небесная команда" (реж. Владимир Алеников), "Новенький" (реж. Александр Кулямин), "Душа пирата" (реж. Айсыуак Юмагулов), "Вне зоны доступа" (реж. Анна Курбатова), "Африка" (реж. Дарья Биневская и Надежда Славецкая), "На скорости" (реж. Павел Игнатов), "Маленький воин" (реж. Илья Ермолов) и "Ледяная история" (реж. Сергей Русаков).

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке.

Вход на кинопоказы - по бесплатным пригласительным билетам (их можно получить в кинотеатрах), взрослым зрителям нужно предъявить QR-код сертификата о вакцинации или "мультипасс".

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