Слет молодых литераторов впервые пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Слет молодых литераторов

XII Всероссийский слет молодых литераторов (18+) впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Мероприятие состоится с 7 по 9 августа. Ранее его традиционно принимало Большое Болдино.

Как сообщили в региональном минкульте, основными площадками слета станут Нижегородская областная универсальная научная библиотека и Школа креативных индустрий на улице Варварской. В программе — семинары, мастерские, лекции, творческие встречи, концерты и отборочные туры.

Для участия в образовательной программе эксперты ранее отобрали 100 авторов в возрасте от 18 до 37 лет из разных регионов России, включая Нижегородскую область, Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Томск, Екатеринбург, Тюмень и другие города.

Новшеством этого года станет открытая программа, посетить которую смогут все желающие без возрастных ограничений. Гости смогут побывать на мастерских членов жюри, лекциях нижегородских писателей, концертах и отборочных турах.

По словам директора Нижегородского регионального отделения Союза писателей России Надежды Шевелиловой, организаторы решили изменить формат мероприятия, чтобы сделать его доступнее для жителей региона.

«В этом году слет будет организован в новом формате, чтобы как можно больше нижегородцев смогли посетить образовательную программу наших экспертов и познакомиться с творчеством молодых авторов из разных регионов», — отметила она.

Шевелилова добавила, что знакомство участников с литературными традициями Нижнего Новгорода и самим городом, который является одним из культурных центров страны, может вдохновить молодых авторов на создание новых произведений.

Ранее рассказывали, что объявлены даты театрального фестиваля «Специфик» (16+) в Нижнем Новгороде.