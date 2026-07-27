«Тяжелее, чем в прошлом году»: жена Глеба Никитина о том, как переплыла Волгу

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В минувшие выходные Нижегородская акватория стала площадкой для ежегодного марафона X-WATERS (12+). Участие в заплыве приняли около трех тысяч пловцов из России и зарубежных стран. Среди участников была жена нижегородского губернатора Екатерина Никитина. Своими эмоциями она поделилась во «ВКонтакте».
Супруга главы региона призналась, что дистанция в два километра далась ей тяжелее, чем в 2025 году.
«Есть к чему стремиться и отлично проплыть в следующем году», — добавила Екатерина Никитина.
Кстати, в 2026 году помимо дневного заплыва был и ночной. Он собрал свыше 200 участников, среди которых оказался глава регионального минспорта Дмитрий Кабайло.
Как прошел X-WATERS Волга 2026 — смотрите в фоторепортаже НИА «Нижний Новгород».
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