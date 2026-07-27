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Культура и отдых

Проект благоустройства турмаршрута в Чкаловске оценили в 1,1 млн рублей

27 июля 2026 10:46 Культура и отдых
Проект благоустройства турмаршрута в Чкаловске оценили в 1,1 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Администрация муниципального округа город Чкаловск заказала разработку проектной и сметной документации для благоустройства исторической части города. Речь идет об организации пешеходного туристического маршрута по улице Чкалова.

Основанием для работ стала государственная программа Нижегородской области «Формирование современной городской среды». Общая площадь проектирования составляет 0,84 гектара.

Согласно техническому заданию, маршрут разделен на два участка: первый пролегает от улицы Ленина до Пановского сада, второй — от улицы Чернышевского до того же сада. В границы проекта включена проезжая часть улицы Чкалова. Разработка документации будет вестись на основе ранее созданного дизайн-проекта АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области».

Подрядчику предстоит подготовить решения по вертикальной планировке территории, водоотведению талых и дождевых вод, а также разработать проекты наружного освещения и видеонаблюдения. Особое внимание в документах уделено озеленению: необходимо составить схемы цветников, план посадки деревьев с учетом зимостойкости и почвы, а также предусмотреть установку приствольных решеток.

Начальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Работы по разработке документации должны быть завершены к 16 октября 2026 года. Срок исполнения контракта — 23 ноября. Проектно-сметную документацию необходимо согласовать с авторами дизайн-проекта, владельцами коммуникаций и ГБУ НО «Нижегородсмета».

Напомним, в начале года город включили в межрегиональный маршрут «Золотое кольцо». В конце прошлой неделе после масштабной реконструкции открылся Дом-музей Валерия Чкалова.

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Теги:
Благоустройство Туризм Чкаловск
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