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Общество

Деревья и столбы упали от сильного ветра в Нижнем Новгороде

01 декабря 2021 14:17  [110] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Последствия сильного ветра, который бушевал вечером и ночью накануне, устраняют в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в городском Управлении ГОЧС, в результате сильного ветра, порывы которого достигали 16-18 м/с, в Нижнем Новгороде было зафиксировано 15 случаев падения деревьев и столбов на линии электропередач, автомобили, проезжую часть.

Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

На данный момент убраны шесть деревьев и столб, упавшие на проезжую часть дорог и провода в Сормовском, Канавинском и Советском районах. В Сормове также восстановлена оборванная линия электропередач.

Работы по ликвидации последствий остальных происшествий запланированы на сегодня, добавили в Управлении.

Напомним, в целом по региону из-за сильного ветра произошло падение 34 деревьев, а также были повреждены кровли 4 зданий (детского сада в Арзамасском районе, дома культуры в г.о. Навашинский, кафе в Ардатовском районе и пристроя к школе-интернату в г. Кулебаки).

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Теги:
Городское хозяйство Погода ЧС
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