Неделя французского кино пройдёт в Нижнем Новгороде 9-15 декабря Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Неделя французского кино пройдёт в Нижнем Новгороде 9-15 декабря. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, показ фильмов на языке оригинала пройдёт в "Орлёнке".

Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, в этом году мероприятие приурочено к празднованию 20-летия "Альянс Франсез – Нижний Новгород".

Фестиваль откроется драмой-комедией "Алиса и мэр" французского режиссера Николаса Пэрисера. Фильм в комедийной форме показывает закулисье работы мэра Лиона и его команды, а также раскрывает межличностные отношения руководителя с более чем тридцатилетнем опытом работы на посту мэра и сотрудника, только начавшего свой путь на этом поприще.

10 декабря состоится показ фильма "Школьная жизнь". Кинолента затрагивает насущные социальные вопросы неравенства, трудных подростков и поиска себя в современном мире. Главная героиня фильма – Самия – устраивается в сельскую школу на юге Франции, где вместе со своими коллегами пытается сделать все возможное, чтобы подростки обрели надежду.

В субботу нижегородцы смогут посмотреть комедию "Счастье" режиссера Бруно Мерля. Главные герои Тим и Хлоя живут сегодняшним днем, без планов на будущее, однако завтра заканчивается лето и их дочь должна впервые пойти в школу. Родители пообещали, что ничего не сможет заставить ее пропустить этот важный день.

12 декабря во время показа семейного анимационного фильма "Дилили в Париже" зрители присоединятся к расследованию похищения маленьких девочек в столице Франции в начале XX века. Героиня по имени Дилили и ее друг Орель решают раскрыть тайну этих похищений. А помогут им в этом самые знаменитые люди Парижа – художники, артисты, врачи, ученые. Картина стала победителем в номинации Лучший анимационный фильм кинопремии "Сезар".

В понедельник в кинотеатре покажут фильм "Мелкий фермер". Дебютная работа режиссера Юбера Шаруэля стала победителем сразу в трех номинациях премии "Сезар" в 2018 году: лучший актер (Сванн Арло), лучшая актриса второго плана (Сара Жиродо) и лучший дебютный фильм.

На следующий день зрителей ждет криминальная драма "Три дня и жизнь", созданная французскими и бельгийскими кинематографистами по одноименному роману Пьера Леметра. Картина позволит окунуться в атмосферу рождественского вечера 1999 года в тихой деревушке в Арденнах. Однако праздничное настроение у юного главного героя будет омрачено трагедиями.