Шесть новых площадок для отдыха детей и взрослых появились в Сормовском районе Общество

Фото: пресс-служба партии

Шесть новых площадок для отдыха детей и взрослых появились в Сормовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Согласно информации, все проекты сормовских первичных отделений "Единой России", которые стали в этом году победителями Всероссийского конкурса партии, реализованы.

В 2021 году от Нижегородской области на общероссийский конкурс было подано 56 заявок. 13 первичных отделений стали победителями и получили грантовую поддержку на реализацию своих проектов, из них 6 – "первички" Сормовского района Нижнего Новгорода.

Как идеи и предложения активистов воплощены в жизнь оценили депутаты партии, представители администрации и жители.

"Летом мы на всех этих площадках встречались, были даже бурные дискуссии по поводу, какие элементы установить, где установить. И каждый по-своему был прав. И я очень рад, что в разных форматах это все реализовалось на территориях. И везде своя история. И что самое важное, о чем нас просили жители, это комплексный подход к развитию общественных пространств. И здесь, в Сормове, мы видим пример доброго сотрудничества, когда проекты "первичек" поддержали администрация, депутаты, спонсоры. И люди видят, как благодаря их инициативе, их желанию меняются улицы, дворы, где они живут. Такой хороший подарок к 20-летию от партии нижегородцам. Уверен, что в дальнейшем вместе с нашими жителями мы сможем преобразить еще много территорий", - сказал депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Пример эффективной совместной работы – благоустройство дворовой территории рядом с домами №17 и 19 на улице Щербакова.

"Здесь была старая, заброшенная, бесхозная спортплощадка. Мы ее убрали и в рамках региональной программы установили большой, красивый детский комплекс под стиль стоящему рядом храму. И по просьбе жителей на грант "первички" были приобретены спортивные снаряды, установили три тренажера на разные группы мышц. Теперь здесь с удовольствием отдыхают, занимаются и дети, и взрослые. Жители говорят, что и из других дворов приходят сюда", - рассказала глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сормовского района Светлана Горбунова.

Реальностью стал проект по восстановлению заброшенной спортивной коробки на придомовой территории Островского, 6/1,7,8. На разбитой площадке, установленной более 30 лет назад, было невозможно и небезопасно заниматься спортом и проводить мероприятия. Общим собранием жители приняли решение отправить на конкурс проект "Безопасный спорт". Сейчас на площадке отремонтировали ограждение, заменили сетку.

Во дворе домов № 3-6 на улице Исполкома благодаря проекту первичного отделения "Территория детства" привели в порядок спортивную коробку. Кроме того, удалось обновить покрытие игровых и спортивных элементов на площадке, расположенной рядом, и к уже имеющимся установить еще два небольших тренажера.

Также по проекту местной "первички" поселка Копосово спортивные снаряды для любителей активного отдыха появились и на пляже Лунского озера.

"Среди проектов, которые реализуются в этом году в Сормовском районе, много спортивных объектов, и это очень важно. Летом, когда мы вместе с сормовичами разрабатывали народную программу, жители внесли много предложений по развитию в районе массового спорта, привлечению к здоровому образу жизни молодежи. Благодаря партийным проектам часть необходимых людям спортивных объектов удалось открыть уже сейчас, мы смогли быстро отреагировать на запросы жителей", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин.

Еще один пример плодотворного сотрудничества – проект на улице Наклонной. Партийная "первичка" вышла с инициативой благоустроить здесь заросший и заваленный мусором берег небольшой реки Хальзовка. Благодаря совместным усилиям активистов партии, депутатов и администрации теперь здесь установлена детская площадка, оборудовано освещение.

"Здесь очень многое изменилось. Был заброшенный кусок земли, деревья поваленные, сваливали сюда мусор. Сейчас вычистили берег, убрали кустарники и аварийные деревья. А по партийному проекту установили игровой комплекс. Это большая редкость установка детских площадок в частном секторе, потому что территориально их сложно разместить. А здесь как раз получилось очень удачное решение: дети из окрестных домов играют, и школьный корпус рядом – младшие школьники тоже пользуются этой площадкой. Активные жители вышли уже с новым предложением – сделать асфальтовую дорогу вдоль школы. Мы с вами видим, что здесь изменился маленький кусочек территории, а за ним меняется окружающее пространство. И поэтому жителям и нам хочется работать дальше. Поддержка инициативных, неравнодушных людей очень правильная идея, хороший конкурс", - отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода Сергей Пляскин.

Кроме того, в Сормовском районе в рамках проекта первичного отделения партии реализована идея по благоустройству на улице Зайцева рядом с домами 21-23. Здесь на месте заброшенной и заросшей территории оборудовали площадку с игровыми и спортивными элементами.

Также в этом году в конкурсе победили проекты первичных отделений партии из Воскресенского, Городецкого, Вознесенского, Княгининского, Гагинского и Тоншаевского районов. Среди проектов: установка спортивных и детских площадок, благоустройство прибрежных зон водоемов, поддержка старшего поколения, краеведение.

Напомним, решение о проведении конкурса общественно значимых проектов первичных отделений партии было принято на XVIII Съезде "Единой России". Победители конкурса получают средства на реализацию своих проектов.