Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2021 15:00  [54850] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 8 декабря)
08 декабря 2021 14:57  [72] Юрий Шалабаев наградил именными стипендиями 30 детей
08 декабря 2021 14:43  [79] Шесть новых площадок для отдыха детей и взрослых появились в Сормовском районе
08 декабря 2021 14:22  [157] Более 40% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за минувшие сутки
08 декабря 2021 13:39  [207] Сильный снегопад и ледяной дождь накроют районы Нижегородской области 8 декабря
08 декабря 2021 13:13  [125] Движение транспорта приостановят на участке переулка Мотальный
08 декабря 2021 13:08  [151] Здание бывшего детского сада снесли в Ленинском районе Нижнего Нвогорода
08 декабря 2021 12:52  [110] Около 10 тысяч тонн песко-соляной смеси уже использовано для обработки нижегородских дорог
08 декабря 2021 12:40  [134] Процесс передачи пруда-накопителя кислых гудронов в собственность региона начался в Нижнем Новгороде
08 декабря 2021 12:12  [188] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 декабря
Общество

Шесть новых площадок для отдыха детей и взрослых появились в Сормовском районе

08 декабря 2021 14:43  [79] Общество

Фото: пресс-служба партии

Шесть новых площадок для отдыха детей и взрослых появились в Сормовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Согласно информации, все проекты сормовских первичных отделений "Единой России", которые стали в этом году победителями Всероссийского конкурса партии, реализованы.

В 2021 году от Нижегородской области на общероссийский конкурс было подано 56 заявок. 13 первичных отделений стали победителями и получили грантовую поддержку на реализацию своих проектов, из них 6 – "первички" Сормовского района Нижнего Новгорода.

Как идеи и предложения активистов воплощены в жизнь оценили депутаты партии, представители администрации и жители.

"Летом мы на всех этих площадках встречались, были даже бурные дискуссии по поводу, какие элементы установить, где установить. И каждый по-своему был прав. И я очень рад, что в разных форматах это все реализовалось на территориях. И везде своя история. И что самое важное, о чем нас просили жители, это комплексный подход к развитию общественных пространств. И здесь, в Сормове, мы видим пример доброго сотрудничества, когда проекты "первичек" поддержали администрация, депутаты, спонсоры. И люди видят, как благодаря их инициативе, их желанию меняются улицы, дворы, где они живут. Такой хороший подарок к 20-летию от партии нижегородцам. Уверен, что в дальнейшем вместе с нашими жителями мы сможем преобразить еще много территорий", - сказал депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Пример эффективной совместной работы – благоустройство дворовой территории рядом с домами №17 и 19 на улице Щербакова.

"Здесь была старая, заброшенная, бесхозная спортплощадка. Мы ее убрали и в рамках региональной программы установили большой, красивый детский комплекс под стиль стоящему рядом храму. И по просьбе жителей на грант "первички" были приобретены спортивные снаряды, установили три тренажера на разные группы мышц. Теперь здесь с удовольствием отдыхают, занимаются и дети, и взрослые. Жители говорят, что и из других дворов приходят сюда", - рассказала глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сормовского района Светлана Горбунова.

Реальностью стал проект по восстановлению заброшенной спортивной коробки на придомовой территории Островского, 6/1,7,8. На разбитой площадке, установленной более 30 лет назад, было невозможно и небезопасно заниматься спортом и проводить мероприятия. Общим собранием жители приняли решение отправить на конкурс проект "Безопасный спорт". Сейчас на площадке отремонтировали ограждение, заменили сетку.

Во дворе домов № 3-6 на улице Исполкома благодаря проекту первичного отделения "Территория детства" привели в порядок спортивную коробку. Кроме того, удалось обновить покрытие игровых и спортивных элементов на площадке, расположенной рядом, и к уже имеющимся установить еще два небольших тренажера.

Также по проекту местной "первички" поселка Копосово спортивные снаряды для любителей активного отдыха появились и на пляже Лунского озера.
"Среди проектов, которые реализуются в этом году в Сормовском районе, много спортивных объектов, и это очень важно. Летом, когда мы вместе с сормовичами разрабатывали народную программу, жители внесли много предложений по развитию в районе массового спорта, привлечению к здоровому образу жизни молодежи. Благодаря партийным проектам часть необходимых людям спортивных объектов удалось открыть уже сейчас, мы смогли быстро отреагировать на запросы жителей", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин.

Еще один пример плодотворного сотрудничества – проект на улице Наклонной. Партийная "первичка" вышла с инициативой благоустроить здесь заросший и заваленный мусором берег небольшой реки Хальзовка. Благодаря совместным усилиям активистов партии, депутатов и администрации теперь здесь установлена детская площадка, оборудовано освещение.

"Здесь очень многое изменилось. Был заброшенный кусок земли, деревья поваленные, сваливали сюда мусор. Сейчас вычистили берег, убрали кустарники и аварийные деревья. А по партийному проекту установили игровой комплекс. Это большая редкость установка детских площадок в частном секторе, потому что территориально их сложно разместить. А здесь как раз получилось очень удачное решение: дети из окрестных домов играют, и школьный корпус рядом – младшие школьники тоже пользуются этой площадкой. Активные жители вышли уже с новым предложением – сделать асфальтовую дорогу вдоль школы. Мы с вами видим, что здесь изменился маленький кусочек территории, а за ним меняется окружающее пространство. И поэтому жителям и нам хочется работать дальше. Поддержка инициативных, неравнодушных людей очень правильная идея, хороший конкурс", - отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода Сергей Пляскин.

Кроме того, в Сормовском районе в рамках проекта первичного отделения партии реализована идея по благоустройству на улице Зайцева рядом с домами 21-23. Здесь на месте заброшенной и заросшей территории оборудовали площадку с игровыми и спортивными элементами.

Также в этом году в конкурсе победили проекты первичных отделений партии из Воскресенского, Городецкого, Вознесенского, Княгининского, Гагинского и Тоншаевского районов. Среди проектов: установка спортивных и детских площадок, благоустройство прибрежных зон водоемов, поддержка старшего поколения, краеведение.

Напомним, решение о проведении конкурса общественно значимых проектов первичных отделений партии было принято на XVIII Съезде "Единой России". Победители конкурса получают средства на реализацию своих проектов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph