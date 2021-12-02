Тысячи фонариков и 800 архитектурных объектов: парк 800-летия открылся в Нижнем Новгороде Общество

Тысячи фонариков и почти 800 архитектурных объектов установлены в открывшемся для посетителей парке 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Парк 800-летия Нижнего Новгорода, созданный в рамках инфраструктурной программы "Среда 800", объединяет набережную Федоровского, улицы Заломова и Суетинскую, а также террасы, который появились на склоне. Территория связывает заречную и нагорную части Нижнего Новгорода сетью террас.

Проект реализован при участии "Газпрома". Напомним, соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали 4 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Это настоящая партнерская работа, подарок, сделанный Газпромом с огромным уважением и любовью к городу, за что мы очень благодарны. Когда мы начинали проект к 800-летию Нижнего Новгорода, он был красивый и продуманный, но существенно скромнее. Благодаря привлечению внебюджетного финансирования его масштабы значительно выросли. Набережная Федоровского – это одно из титульных пространств города, но здесь не хватало благоустройства. Парк 800-летия должен стать популярной точкой притяжения нижегородцев и туристов, где можно будет вдохновляться не только природой, но и комфортной инфраструктурой", – рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

"Такое решение было принято на основании запроса местных жителей, который был инициирован губернатором в честь знаменательной даты – 800-летия вашего чудесного города, и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поддержал. Здесь уникальный ландшафт и виды, которые завораживают. Сейчас мы прошли по обновленной территории, и я испытываю неподдельное удовлетворение от того, что мы сделали такое большое дело. Это большой колоссальный труд тех, кто это задумал и воплотил. Мы постарались, чтобы общественное пространство понравилось людям. Я уверен, что Парк 800-летия не оставит никого равнодушным", – отметил генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома Владимир Приймак.

Заказчик работ – АНО "Центр 800". Благодаря привлечению внебюджетного финансирования удалось значительно увеличить объем работ – площадь благоустройства составляет 7,47 га. Подрядчик – ООО "ИдеалСтрой Инвест". На объекте ежедневно было задействовано от 220 до 350 человек.

Основная идея концепции – создание "театра природных действий" – масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха нижегородцев.

В рамках реализации проекта выполнено мощение променадов вдоль улиц Заломова, Суетинской, набережной Федоровского, прогулочных дорожек террасного парка, устройство амфитеатров, спортивной и детской площадок, площадки для выгула собак, озеленение, ремонт системы отвода ливневых стоков, восстановлено 14 лестниц в террасном парке. Проведен ремонт двух пешеходных мостов через Сергиевский и Успенский овраги (включая мощение и перильное ограждение), выполнена архитектурно-художественная подсветка мостов. Установлено 766 малых архитектурных форм, смонтирована декоративная подсветка памятников Максиму Горькому и Жюлю Верну. В парке предусмотрены удобные пандусы для людей с ограниченными возможностями и родителей с маленькими детьми. Парк 800-летия Нижнего Новгорода – современная, комфортная и общедоступная территория.

"К 800-летию города благоустроено большое количество знаковых объектов: это и площадь перед Нижегородской ярмаркой, и набережная Гребного канала, парк "Швейцария" и другие. Набережная Федоровского получилась одной из лучших территорий, но это и один из самых сложных проектов. Теперь жители и гости города смогут комфортно любоваться закатами и самыми лучшими видами Нижнего Новгорода на современном пространстве, аккуратно вписанном в ландшафт", – сказал глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Во время реновации набережной Федоровского к 800-летию города установили более 1 тыс. элементов освещения: 380 светильников функционального освещения, 300 светильников инсталляционного освещения, а также светодиодные ленты на малых архитектурных формах, выполняющих функцию подсветки.

Общая площадь озеленения составила 2,5 га (1510 деревьев и кустарников, 4 тыс. единиц цветов, газон). Мощение – 1,3 га. Площадь асфальтирования – более 2,6 тыс. м2.

Напомним, террасная часть набережной благоустроена по концепции Института развития городской среды Нижегородской области, которая разрабатывалась совместно с нижегородцами в 2020 году в рамках программы "Среда 800". Основа концепции – предложения горожан, которые они озвучили во время общественных обсуждений. Были выявлены основные проблемы набережной, среди которых неудовлетворительное состояние тротуарного покрытия, мостов и лестниц, отсутствие мест отдыха и затененных участков, заросшие склоны, недостаточное освещение, отсутствие туалетов и дополнительных точек притяжения.

Основная задача концепции – органично интегрировать разнообразные функциональные зоны в существующий ландшафт набережной.

Концепция дополнительных решений к проекту развития набережной разработана архитектурным бюро ООО "Арх груп". На набережной сделали пешеходный променад, который представляет собой широкое безбарьерное пространство от ул. Заломова, 2 до ул. Ильинская, 10. Все существующие ограждения заменили на деревянный настил, включающий места для отдыха: лавки, лежаки, скамейки, столики, модули отдыха с деревьями, а также стеклянные беседки, защищающие от ветра и дождя. Малые архитектурные формы выдержаны в едином стиле.

Еще одним важным объектом благоустройства стал деревянный амфитеатр, смонтированный на склоне. Он спускается с площадки, где расположен памятник Максиму Горькому, до первой террасы. Посетители смогут смотреть на проходящие мероприятия, любоваться закатами и комфортно проводить время.

Инсталляция из 300 светильников с функцией динамического освещения с разными программами – важное дополнение к благоустройству парка. С наступлением вечера она загорается цветом солнца на закате. Еще одна идея, воплощенная в световой инсталляции – это посвящение отдельных светильников годам рождения жителей и гостей города. Каждый посетитель может ввести на терминале год своего рождения, и соответствующий светильник зажжется своим цветом, пуская «волны» вокруг. При этом на терминале можно будет прочитать, какие важные события произошли в этом году.



СПРАВКА:

Набережная носит имя выдающегося советского учёного, доктора геолого-минералогических наук Николая Михайловича Федоровского. История набережной началась ещё в 1834 году после посещения Нижнего Новгорода Николаем I. Он предложил план развития города, в том числе обустройство Верхне-Окской набережной. Свой современный вид территория обрела в 60-х годах 20 века. Тогда были построены многоквартирные дома, пешеходные мосты через овраги и гостиница.