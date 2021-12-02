Память гендиректора НПП "Полет" Евгения Белоусова предложено увековечить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Память гендиректора НПП "Полет" Евгения Белоусова предложено увековечить в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, которое состоялось 29 декабря.

Согласно информации, комитет поддержал инициативу об установке на фасаде главного здания АО "НПП "Полет" мемориальной доски инженеру-конструктору Евгению Леонидовичу Белоусову.

С инициативой об увековечении памяти в комитет обратились руководство и коллектив предприятия.

Евгений Белоусов, коренной нижегородец, работал в НПП "Полет" с момента его образования в 1964 году по 2015 год, с 1972 по 2009 год был руководителем предприятия. Внес значительный вклад в дело укрепления обороноспособности государства. По его инициативе в Нижнем Новгороде и регионе были построены объекты промышленного и социального назначения.

Члены комитета единогласно поддержали инициативу об увековечении памяти Евгения Белоусова, но предложили доработать формулировки на макете мемориальной доски.

Также члены комитета одобрили предложение об увековечении памяти генерал-майора артиллерии Виктора Юрьевича Вундера, в течение 15 лет руководившего Горьковским высшим зенитным ракетным командным училищем войск ПВО. Мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны предлагается установить на фасаде дома на улице Звездинка, в котором жил Виктор Юрьевич.

Комитет предложил Фонду помощи ветеранам Нижегородского ВЗРКУ ПВО изучить возможность установки на административном здании ракетного училища информационного стенда, на котором были бы указаны все его командиры и выдающиеся выпускники.

Кроме того, на заседании комитета рассматривалось предложение Приволжской транспортной прокуратуры об увековечении памяти активных участников ветеранского движения органов прокуратуры Владимира Иннокентьевича Резинкина и Владимира Петровича Петрова, в разные годы руководивших Волго-Вятской транспортной прокуратурой.

Мемориальные доски предложено установить на фасаде здания по адресу улица Октябрьской Революции, 61, в котором ранее располагалась Волго-Вятская транспортная прокуратура. Сейчас здание находится в собственности РЖД.

Комитет поддержал инициативу транспортной прокуратуры, но предложил дополнительно проработать редакцию текста и стиль исполнения мемориальных объектов.

Кроме того, участники заседания обсудили художественное исполнение и информационное содержание мемориальных досок Надежде Белик и Алексею Макиевскому.