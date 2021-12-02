Ледовый дворец построят в Нижнем
Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 декабря по 9 января
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2021 14:46  [19] Более 60 инициативных проектов "Вам решать!" в реализуют в Нижнем Новгороде в 2022 году
30 декабря 2021 14:16  [77] Память гендиректора НПП "Полет" Евгения Белоусова предложено увековечить в Нижнем Новгороде
30 декабря 2021 14:13  [86] Реставрация объектов Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде продолжится в 2022 году
30 декабря 2021 13:52  [107] Церемонии вручения нижегородцам юбилейных наград прошли в Гордуме
30 декабря 2021 13:15  [141] Крупную партию игрушечных "Калашниковых" арестовали на нижегородской таможне
30 декабря 2021 13:13  [125] Евгений Люлин: "Качественная медицина – одна из составляющих инвестиционной привлекательности региона"
30 декабря 2021 12:26  [168] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 30 декабря COVID-19
30 декабря 2021 12:17  [157] Парковку ограничат на участках улицы Алексеевской с 20 января
30 декабря 2021 12:10  [145] Сроки сдачи ДДТ им. Чкалова на улице Пискунова сдвинулись на 2022 год
30 декабря 2021 11:53  [189] Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов нижегородской областной детской больницы
Общество

Память гендиректора НПП "Полет" Евгения Белоусова предложено увековечить в Нижнем Новгороде

30 декабря 2021 14:16  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Память гендиректора НПП "Полет" Евгения Белоусова предложено увековечить в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, которое состоялось 29 декабря.

Согласно информации, комитет поддержал инициативу об установке на фасаде главного здания АО "НПП "Полет" мемориальной доски инженеру-конструктору Евгению Леонидовичу Белоусову.

С инициативой об увековечении памяти в комитет обратились руководство и коллектив предприятия.

Евгений Белоусов, коренной нижегородец, работал в НПП "Полет" с момента его образования в 1964 году по 2015 год, с 1972 по 2009 год был руководителем предприятия. Внес значительный вклад в дело укрепления обороноспособности государства. По его инициативе в Нижнем Новгороде и регионе были построены объекты промышленного и социального назначения.

Члены комитета единогласно поддержали инициативу об увековечении памяти Евгения Белоусова, но предложили доработать формулировки на макете мемориальной доски.

Также члены комитета одобрили предложение об увековечении памяти генерал-майора артиллерии Виктора Юрьевича Вундера, в течение 15 лет руководившего Горьковским высшим зенитным ракетным командным училищем войск ПВО. Мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны предлагается установить на фасаде дома на улице Звездинка, в котором жил Виктор Юрьевич.

Комитет предложил Фонду помощи ветеранам Нижегородского ВЗРКУ ПВО изучить возможность установки на административном здании ракетного училища информационного стенда, на котором были бы указаны все его командиры и выдающиеся выпускники.

Кроме того, на заседании комитета рассматривалось предложение Приволжской транспортной прокуратуры об увековечении памяти активных участников ветеранского движения органов прокуратуры Владимира Иннокентьевича Резинкина и Владимира Петровича Петрова, в разные годы руководивших Волго-Вятской транспортной прокуратурой.

Мемориальные доски предложено установить на фасаде здания по адресу улица Октябрьской Революции, 61, в котором ранее располагалась Волго-Вятская транспортная прокуратура. Сейчас здание находится в собственности РЖД.
Комитет поддержал инициативу транспортной прокуратуры, но предложил дополнительно проработать редакцию текста и стиль исполнения мемориальных объектов.

Кроме того, участники заседания обсудили художественное исполнение и информационное содержание мемориальных досок Надежде Белик и Алексею Макиевскому.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph